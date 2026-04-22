Haberler

BM'den yerinden edilmiş Lübnanlıların "gönüllü, onurlu ve güvenli dönüşlerine" izin verilmesi çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ateşkesin korunmasına ve insan haklarına saygı gösterilmesine dair çağrılar yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin "gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerine" izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu onlarca belde için yeni bir uyarı yayımlayarak yerinden edilmiş ailelerin buralara geri dönmemelerini istedi. Sizce İsrail'in bu tavrı ateşkese gölge düşürmüyor mu? Ayrıca bu durum yerinden edilmiş Lübnanlıların barınma hakkını da ihlal etmiyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Ateşkesin tüm taraflarca korunması, saygı gösterilmesi ve kalıcı bir barışa dönüşmesi için çağrılarını yineleyen Al-Kheetan, ateşkes olsun veya olmasın, insan hakları açısından bir şeyin değişmediğine işaret etti.

Al-Kheetan, "Yerinden edilmiş kişilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerine izin verilmeli." ifadesine yer verdi.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca çatışmanın taraflarının, ilgili nüfusun güvenliğini sağlayacağını veya zorunlu askeri nedenlerle uyarılar yayımlayabileceğini veya belirli bölgelere erişimi kısıtlayabileceğini kaydeden Al-Kheetan, "Bu önlemler kesinlikle gerekli, orantılı olmalı ve yerinden edilmelerinin yasal nedenleri ortadan kalkar kalkmaz sona ermeli." ifadesini kullandı.

Al-Kheetan, uyarıların, keyfi veya uzun süreli yerinden edilmeye veya zorla nakillere yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

