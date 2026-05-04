BM: Lübnan'da UNIFIL mevzisi İsrail ordusunca makinalı tüfek ateşiyle hedef alındı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir mevziyi makinalı tüfekle hedef aldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Lübnan'da hafta sonu yaşanan gelişmeleri özetledi.

Dujarric, "UNIFIL devriyeleri, İsrail tanklarının bir yolu trafiğe kapattığı El Bayada yakınlarında hareket özgürlüklerini kısıtlayıcı engellerle karşılaştı. Aynı gün, Bint Cubeyl bölgesindeki At-Tiri yakınlarında bulunan bir UNIFIL mevzisi İsrail Savunma Kuvvetleri'nce makineli tüfek ateşiyle hedef alındı. Açılan ateş sonucu bir mermi, yerleşke içerisindeki bir BM aracına isabet etti." dedi.

Hafta sonu boyunca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde "yoğun faaliyetlerinin gözlendiğine" dair UNIFIL raporlarına yer veren Dujarric, İsrail'in bu bölgedeki çeşitli köylerin yakınlarında "kapsamlı hava saldırıları" düzenlediği ve Nakura açıklarında deniz faaliyetlerine devam ettiği bilgilerini paylaştı.

Dujarric, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere dayanarak, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in çeşitli noktalara düzenlediği saldırılar sonucu, "en az 1'i çocuk ve 4'ü kadın olmak üzere toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını" bildirdi.

İsrail ordusunun Nebatiye bölgesindeki 11 köy ve kasaba için tahliye kararlarını yenilediğini bilgisini aktaran Dujarric, bu kararların ardından gerçekleştirilen hava saldırılarının bölgede "yeni bir yerinden edilme dalgasına" yol açtığını kaydetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Lübnan'da giderek artan ve derinleşen insani ihtiyaçlara rağmen, ülke halkı için başlatılan acil yardım çağrısı halen ciddi oranda fon eksikliği yaşamaktadır. Şu ana kadar talep edilen fonun yalnızca yüzde 38'i temin edilebilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
