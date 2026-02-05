Haberler

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Seyfülislam Kaddafi'ye Yönelik Suikastı Kınadı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Misyon, hedef alınarak öldürme eylemlerinin hukukun üstünlüğünü zedelediğini vurguladı.

TRABLUS, 5 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Misyon çarşamba günü resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada belli kişilerin hedef alınarak öldürülmesini kınadı ve bu tür eylemlerin hukukun üstünlüğünü zedelediğini vurguladı.

Gerilimi tırmandırabilecek ya da ülke genelinde güvenlik ve istikrarı tehlikeye atabilecek adımlara karşı uyarıda bulunan misyon, Libya'da uzun vadeli istikrar ve kalkınma sağlanmasının tek yolunun kapsamlı bir siyasi çözüm olduğunu yineledi.

Seyfülislam Kaddafi'nin siyasi ekibinden Abdullah Osman Abdurrahim salı günü yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde Kaddafi'nin Zintan kentindeki evine baskın düzenleyen maskeli dört silahlı kişinin "haince bir saldırı" gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırganların, silahlı çatışma başlamadan hemen önce bölgedeki güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıkları bildirildi.

