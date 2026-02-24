Haberler

BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ateşkesi izlemek için heyet gönderdi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Uvira şehrine, 23 Mart Hareketi (M23) ile KDC arasında varılan ateşkesi izlemek amacıyla bir heyet gönderdi. Heyetin amacı, ateşkesin uygulanmasını izlemek ve ihlalleri raporlamak.

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Uvira şehrine ateşkesin izlenmesi ve ihlallerin raporlanması amacıyla heyet gönderdi.

BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti İstikrar Misyonu (MONUSCO) tarafından yapılan açıklamada, isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile KDC arasında varılan ateşkesi gözlemlemek için Uvira şehrine heyet gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, heyetin, taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulanmasını izlemeyi ve sahadaki durumu raporlamayı amaçladığı aktarıldı.

KDC ile M23 arasında 2 Şubat'ta Doha'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, sürecin takibi ve ihlallerin raporlanması amacıyla gözlemci bulundurulması kararlaştırılmıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de M23 grup üyeleri, 2025 başından bu yana devam eden saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak Aralık 2025 başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

