BM, İsrail'in Gazze'de "Sarı Hat"tın ötesine yeni bir hat ile işgalini ilerlettiğini doğruladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal eden "Sarı Hat"tın ötesinde işgali genişleten yeni bir hat oluşturduğunu doğruladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

AA muhabirinin, Ekim 2025'teki ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'nde oluşturulan sözde "Sarı Hat"tı İsrail'in daha da genişletmesiyle ilgili sorusuna Dujarric, "Şimdi bize verilen başka bir renkli çizgi daha var, 'Turuncu Çizgi' deniyor. İnsani yardım meslektaşlarımıza sunuldu." dedi.

Dujarric, kendilerine, insani yardım ekiplerinin bu "Turuncu Hat"tın ötesinde hareketlerini İsrail ile önceden koordine etmeleri gerektiğinin söylendiğini belirterek, "Bu talep aynı zamanda bizim için de güvensiz kabul edilen alanların endişe verici olduğunun bir işaretidir." ifadesini kullandı.

Yeni çizilen sözde "Turuncu Hat" konusunun daha netlik kazanması için İsrail ile görüşmelere devam ettiklerini belirten Dujarric, Gazzeli sivillerin söz konusu hatların etrafında çok zorlu koşullarda hayatlarını riske ederek yaşadığına da işaret etti.

Dujarric, söz konusu "Sarı Hat"tın barış sürecine göre Gazze sınırına doğru çekilmek yerine işgali genişletecek şekilde Filistinlilerin alanını daraltmasına ilişkin, "Hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak işlerin doğru yönde ilerlemediğinin bir işareti." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun, yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada, Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında oluşturulan ve Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal eden "Sarı Hat"tı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir "Turuncu Hat" oluşturduğu görülmüştü.

Mevcut "Sarı Hat" ile Gazze'nin yüzde 47'lik kısmına sıkıştırılan Filistinlilerin yeni sözde "Turuncu Hat" ile topraklarının yüzde 11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oluyor ve Filistinliler Gazze Şeridi'nin yüzde 36'lık bölümüne hapsediliyor.

İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı güvenlik gerekçesiyle "Sarı Hat"ta yaklaştırmazken her geçen gün daha küçük bir alana sıkıştırmaya devam ediyor.