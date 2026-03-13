BM: Gazze'ye son iki günde "neredeyse tüm insani yardım hareketleri engellendi"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye son iki günde yakıt dışında "neredeyse tüm insani yardım hareketlerini engellediğini" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün ve bugün "neredeyse tüm insani yardım hareketlerinin engellendiği" bilgisini verdiğini aktaran Dujarric, "Sadece (Gazze'ye) yakıt alınmasına izin verildi, başka hiçbir şey alamadık." dedi.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının da sınır kapısından 170 palet sağlık malzemesinin indirildiğini ancak İsrail'in dağıtıma izin vermediğini bildirdiğini söyledi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Gazze'ye giden tek açık sınır kapısı olmaya devam ettiğine işaret eden Dujarric, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı günden bu yana hem Refah hem de Zikim sınır kapılarının ise kapalı olduğunu hatırlattı.

Kritik insani yardımlar için çağrı

Dujarric, "Yetkililerle günlük görüşmelerimiz aracılığıyla, ek geçiş noktalarının açılması ve Gazze'ye daha fazla kritik insani yardım malzemesinin girişine izin verilmesi çağrımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin iki Filistinliyi öldürmesinin ardından Filistinli siviller için kuzey bölgelerde hareket kısıtlamalarının dün yeniden sıkılaştırıldığını belirten Dujarric, "Batı Şeria genelindeki kontrol noktalarının kapatılması, Filistinlilerin hizmetlere ve iş yerlerine erişimini ve insani yardım kuruluşlarının acil durum operasyonlarını sekteye uğratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, öte yandan işgal altındaki Filistin topraklarında ücretsiz yardım hattı işleten bir BM ortağının, geçen yılın ilk iki ayına kıyasla bu yıl fiziksel şiddete dayalı çağrılarda yaklaşık yüzde 25'lik bir artış olduğunu ve bu çağrıların içinde intihar düşüncelerinin de artış gösterdiği bilgisini paylaştığını kaydetti.