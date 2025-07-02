BM: İsrail Gazze'de Yeni Yer Değiştirme Emirleri Yayınladı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail'in, Han Yunus bölgesinde 80 bin kişinin yaşadığı mahallelerde yeni bir "zorla yer değiştirme" emri yayımladığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

İsrailli yetkililerin, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta, 80 bin kişinin yaşadığı bölgede yeni bir "yer değiştirme" emri yayımladığını söyleyen Dujarric, "Gazze topraklarının yaklaşık yüzde 85'i şu anda yer değiştirme emirleri altında veya askeri bölgeler içerisinde yer alıyor ve bu durum insanların temel insani desteğe erişimini ve yardım görevlilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşma yeteneğini ciddi şekilde engelliyor." dedi.

Dujarric, mart ayında ateşkesin bozulmasından bu yana Gazze'de yaklaşık 714 bin Filistinlinin bir ya da birden fazla kez zorla yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Zorla yerinden etmeler nedeniyle Gazze'deki barınakların çoğunun aşırı kalabalık ve kötü hijyen koşullarıyla karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Dujarric, mevcut şartların halk sağlığı için ciddi risk oluşturduğunun altını çizdi.

Dujarric, yüz binlerce yeni yerinden edilmiş insana rağmen dört aydır Gazze'ye hiçbir barınak yardımının girmesine izin verilmediğini de hatırlatarak, BM ortaklarının yaptığı anketlerde yerinden edilmiş kişilerin yüzde 97'sinin açık alanlarda uyuduğunu söylediğini aktardı.

Gazze'de BM personeli ve ortaklarının sağlık, su, sanitasyon ve hijyen konularında çalışmaya devam ettiğini kaydeden Dujarric, ayrıca Gazze genelinde temiz suya erişim sorunu nedeniyle sağlık konsültasyonu alan hastalar arasında akut sulu ishal oranlarının yüzde 39'a ulaştığı bilgisini verdi.