BM İnsan Hakları Şefi Ziyaret İçin Çin'e Geldi - Haberler

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BM İnsan Hakları Şefi Ziyaret İçin Çin'e Geldi

Xinhua - Güncel
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BM İnsan Hakları Şefi Ziyaret İçin Çin'e Geldi

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Pazartesi günü Çin'e geldiğini söyledi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Pazartesi günü Çin'e geldiğini söyledi. Wang günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bachelet'nin ziyareti sırasında Çinli liderler ve ilgili departman başkanlarıyla görüşeceğini söyledi. Bachelet, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletini ve Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret edecek ve toplumun her kesiminden insanlarla kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak. Wang, Çin'in, Bachelet'nin ziyaretinin iki taraf arasındaki değişimleri ve işbirliğini daha da ilerletmesini ve uluslararası insan hakları davasını ilerletmede aktif bir rol oynamasını umduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, İnsan Hakları, Güncel, Haberler

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