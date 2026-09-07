BM: Ateşkese rağmen 1300'den fazla Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Ekim 2025'te varılan ve üzerinden neredeyse bir yıl geçen ateşkese rağmen İsrail'in bu süreçte her gün gerçekleştirdiği saldırılarla 1300'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 63'üncü Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Endonezya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sidharto Reza Suryodipuro'nun başkanlığında başlayan toplantının açılışında konuşan Türk, "İsrail, Gazze'de neredeyse bir yıl önce ilan edilen ateşkese rağmen günlük saldırılarla 1300'den fazla Filistinliyi öldürdü. İnsani yardımın girişini kısıtlamaya devam ediyor. İsrail'in tüm Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılmasına yönelik önerileri ve bazı üst düzey İsrailli yetkililerin sürekli olarak insanlık dışı söylemleri karşısında dehşete kapıldım." dedi.

Türk, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) açık kararına rağmen İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına devam ettiğine dikkati çekti.

Ülkelere, iki devletli çözüm kapsamında Filistinliler için ayrılan topraklarda işgalin kalıcı hale gelmesini önlemek için harekete geçmeleri çağrısında bulunan Türk, "Ülkelerin, uluslararası hukuku ihlal etmek için kullanılma riski taşıyan silahların İsrail'e transferini durdurmaları gerekiyor. Şirketler de yasa dışı yerleşimleri destekleyen iş uygulamalarına son vermeli." diye konuştu.

Filistin ve İsrail'in, BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olarak eşit onur ve haklara sahip olarak yan yana yaşadığı sürdürülebilir barış için uluslararası toplumun çok daha büyük çabalarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türk, kasıtlı ihlaller ve acılar karşısında kınama sözlerinin anlamsız kaldığının altını çizdi.

Kaynak: AA