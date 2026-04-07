Hürmüz'de seyrüsefer özgürlüğü için BMGK'ye sunulan karar tasarısı Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanması için sunulan karar tasarısı, Rusya ve Çin'in veto oylarıyla reddedildi. Bahreyn Dışişleri Bakanı, kararın geçmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için koordineli "savunma" önlemleri çağrısında bulunan bir karar taslağını konseye sundu.

Konsey oturumunda yapılan oylamada karar taslağı 11 lehte oy alırken, Kolombiya ve Pakistan oylamada çekimser kaldı.

Daimi üyeler Rusya ve Çin'in veto yetkileri sonrası karar taslağı oylamada veto edildi.

Boğaz bölgesinde ticari deniz yollarını kullanmakla ilgilenen devletlerin "savunma amaçlı çabalarını koordine etmeye şiddetle teşvik edilmesi" çağrısı yapılan karar taslağında, bölgede seyrüseferin kapatılması ve engellenmesi girişimlerinin caydırılması talep edildi.

"Sorumluluk" üzüntüsü

Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullandı.

Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
