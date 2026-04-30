Haberler

BM, Güney Sudan'daki misyonunun süresini 1 yıl daha uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) süresi bir yıl daha uzatıldı.

ABD'nin önerdiği karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu.

Oylamada, Güney Sudan'a ilişkin karar tasarısı, Çin ve Rusya'nın "çekimser" oyuna karşılık 13 oyla kabul edildi.

Kararda, UNMISS'in görev süresinin 30 Nisan 2027'e kadar uzatıldığı belirtilirken, bu süreçte misyonun sivilleri koruma, insani yardımın ulaşımını kolaylaştırma, barış sürecini destekleme, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini denetleme görevlerine devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi
İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu

İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü

Yaşlı kadın yemek yaparken feci şekilde can verdi
Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar