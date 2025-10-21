Haberler

BM Genel Sekreteri'nden Kosova'daki Seçimler İçin Kapsayıcılık Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kosova Özel Temsilci Yardımcısı Milbert Dongjoon Shin, 12 Ekim'de düzenlenen yerel seçimlerin kapsayıcı atmosferinden dolayı Kosova halkını tebrik ederek, kasımda yapılacak ikinci tur seçimlerde de aynı kapsayıcılığın korunması çağrısı yaptı.

Shin, Kosova'daki son gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Ülkede 12 Ekim'de gerçekleştirilen yerel seçimlerin barışçıl ve kapsayıcı atmosferinden dolayı Kosova halkını tebrik eden Shin, 9 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimler için de tüm partilere aynı sakin ve kapsayıcı ortamı koruma çağrısı yaptı.

Shin, "Seçilmiş yerel yetkililer göreve başlamaya hazırlanırken, tüm halka hizmet edebilecek yerel yönetimlerin sorunsuz ve zamanında kurulmasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

Brüksel'de Belgrad ve Priştine arasında haziran ve eylülde yapılan diyalog toplantılarını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Shin, her iki tarafı da güveni zedeleyebilecek önlemlerden kaçınma ve çözüm bekleyen sorunları yapıcı ve iyi niyetli bir şekilde ele almaya davet etti.

"Kosova'nın canlı ve çok etnikli toplumu, kurumlarına yansıtılmalıdır"

Shin, öte yandan ülkedeki kültürel, ulusal veya dini sembollerin teşhir edilmesiyle ilgili tutuklama olaylarından endişe duyduklarını dile getirerek, Kosova'da mevcut yasal çerçeveye saygı gösterilmesi ve ifade özgürlüğünün korunması ile nefret veya şiddetin kışkırtılmasının önlenmesi arasında uygun bir denge kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Bu dengenin sağlanamamasının, uluslararası insan hakları standartlarının ihlal edilmesi ve adalet ve güvenlik sektörlerine olan kamu güveninin zedelenmesi riski taşıdığına işaret eden Shin, "Kosova'nın canlı ve çok etnikli toplumu, demokratik yönetimi güçlendirecek şekilde kurumlarına yansıtılmalıdır." diye konuştu.

???????Shin, BM Kosova Misyonu (UNMIK) olarak ülkedeki taraflar arasında güven inşa etmenin önemini yinelediklerini kaydederek, "Mali kısıtlamalara rağmen, programlı faaliyetlerimiz aracılığıyla güveni ve sosyal uyumu teşvik etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
