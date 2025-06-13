BM Genel Kurulu'ndan Gazze İçin Acil Ateşkes Kararı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BM Genel Kurulu'nun Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı. Ala, bu kararın İsrail'in orantısız güç kullanımını mahkum ettiğini ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım talep eden karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Bu karar, İsrail'in orantısız güç kullanımının ve sivillere yönelik soykırım siyasetinin uluslararası kamuoyu nezdinde mahkum edildiğinin açık göstergesidir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nda, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve sınırlardan insani yardımların geçişine izin verilmesini talep eden karar tasarısının 149 ülkenin oyuyla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu kararın, uluslararası toplumun Filistin halkının yaşadığı insani trajediye kayıtsız kalmadığını ve acil bir ateşkes ile insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılmasının gerekliliği konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğunu açıkça gösterdiğini aktaran Ala, Türkiye olarak bu iradeyi başından beri en güçlü şekilde desteklediklerini, insani değerler ve uluslararası hukuk temelinde atılan her adımı kıymetli bulduklarını dile getirdi.

Efkan Ala, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu karar, İsrail'in orantısız güç kullanımının ve sivillere yönelik soykırım siyasetinin uluslararası kamuoyu nezdinde mahkum edildiğinin açık göstergesidir. Türkiye olarak, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da aktif rol oynamaya, diplomatik girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Uluslararası toplumun bu güçlü mesajının sahada da bir an önce karşılık bulmasını, ateşkesin derhal hayata geçirilmesini ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz ulaşmasını temenni ediyor ve konunun takipçisi olacağımızı yineliyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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