BM Genel Direktörü Grossi'den İran'a İtidal Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Grossi (ekranlarda) New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında video bağlantısı aracılığıyla konuşuyor, 13 Haziran 2025.

Grossi cuma günü İsrail'in nükleer tesisler de dahil olmak üzere İran'a yönelik saldırılarının ardından azami itidal çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Loey Felipe/BM Fotoğraf/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)