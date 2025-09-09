BM, Gazze'deki Durumun Ciddiyetine Dikkat Çekiyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de durumun çok daha kötü olabileceğine ilişkin uyarılarının gerçeğe dönüştüğünü belirterek, uluslararası toplumun daha fazla acının önüne geçmek için kararlı adım atması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in son 48 saatte Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret eden Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze kentinde yeni tahliye emirleri verdiğini de aktardı.

Dujarric, "Gazze'deki durumun çok daha kötü olabileceğine ilişkin uyarılarımız gerçeğe dönüştü. Uluslararası toplum daha fazla acının önüne geçmek için kararlı adım atmalı." çağrısında bulundu.

Birçok kişi için Gazze'nin kuzeyinden ayrılmasının mümkün olmadığını anımsatan Dujarric, güvenlik sıkıntılarının yanı sıra ulaşım maliyetlerinin de çok yüksek olduğunu söyledi.

Dujarric, sadece dün 9 bin 400 kişinin Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru yerinden edildiğini belirterek, bu rakamın ağustos ayından bu yana 110 bin kişiye ulaştığını ifade etti.