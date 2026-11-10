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BM, Gazze'de yağmurlardan 200 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini açıkladı

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BM, Gazze'de hafta sonu yağan yağmurlardan ilk tahminlere göre 200 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini ve 40 binden fazla ailenin barınağında hasar oluştuğunu bildirdi. BM, 9 sağlık tesisinde de hasar olduğunu, yardım girişinin ölüm kalım meselesi olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de hafta sonu yağan yağmurlardan 40 binden fazla ailenin barınağında ve Gazze'deki 9 sağlık tesisinde hasar yaşandığını belirterek, ilk tahminlere göre 200 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Gazze'deki ortaklarının bu hafta sonu yağan yağmurlardan ilk tahminlere göre 200 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini aktardığını belirten Haq, 40 binden fazla ailenin barınağında ve Gazze'deki 9 sağlık tesisinde hasar yaşandığını ifade etti.

Haq, "Ortaklarımız, zamanında destek sağlama kapasitelerinin sınırlı olduğunu ve birçok kişinin kötü yaşam koşullarında kalmaya devam ettiğini belirtiyor." dedi.

BM ve ortaklarının, yine de Gazze'de çadır, branda, battaniye ve plastik örtü gibi kışlık malzeme yardımlarına devam ettiğini aktaran Sözcü Yardımcısı, acil müdahale için gerekli iş makinası gibi ağır ekipman kapasitesinin de "son derece sınırlı" olduğuna dikkat çekti.

Haq, "İnsani yardım ortakları, selden etkilenen bölgelerde ve savaşta hasar gören binalarda yaşayan insanların taşınabileceği yeterli yer olmadığını söylüyor. Bunun nedeni, İsrail'in 'Sarı Hat' olarak adlandırılan bölgenin gerisine erişimi kısıtlamasıdır." dedi.

"Barınak ve diğer insani yardım malzemelerinin girişi bir ölüm kalım meselesi"

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi çağrısında bulunan Haq, "İnsani yardım ortakları kış için hayati önem taşıyan barınak ve diğer insani yardım malzemelerinin girişini hızlandırmak için nüfuz sahibi herkese çağrı yapıyor ve bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Haq, AA muhabirinin BM'nin bu yardımların geçmesi için ne tür girişimlerde bulunduğu sorusu üzerine, kamuoyunda yapılan çağrıların ötesinde, sahada, BM yetkililerinin İsrail'den gerekli izinleri alabilmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

AA muhabirinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin bazılarının "aktif asker" olduğu yönündeki haberlerle ilgili sorusu üzerine Haq, benzeri konuyu BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirdiklerini söyledi.

Haq, "Silahlı yerleşimcilerin bu faaliyetlerinin birçoğu, İsrail güçlerinin önünde gerçekleşiyor. Bu da İsrail'in yerleşimcilerin yasadışı faaliyetlerini ne kadar engellemeye istekli olduğu sorusunu gündeme getiriyor. İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdık ve bu durumu izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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