BM, Gazze'de Kıtlık Olduğunu Açıkladı

GAZZE, 25 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler cuma günü, 22 aydan fazla süren İsrail saldırıları sırasında yardımların ulaştırılmasının "sistematik olarak engellendiğini" belirterek Gazze'de kıtlık yaşandığını resmen ilan etti. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması Sistemi'ne göre Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birine karşılık gelen 514.000 kişi kıtlıkla karşı karşıya. Öte yandan bu sayının eylül ayı sonuna kadar 641.000'e yükselmesi bekleniyor.