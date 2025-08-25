BM, Gazze'de Kıtlık Olduğunu Açıkladı

BM, Gazze'de Kıtlık Olduğunu Açıkladı
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yardımların sistematik olarak engellendiğini belirterek kıtlık yaşandığını resmen ilan etti. Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte biri, yani 514.000 kişi kıtlıkla karşı karşıya. Bu sayının eylül sonuna kadar 641.000'e çıkması bekleniyor.

GAZZE, 25 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler cuma günü, 22 aydan fazla süren İsrail saldırıları sırasında yardımların ulaştırılmasının "sistematik olarak engellendiğini" belirterek Gazze'de kıtlık yaşandığını resmen ilan etti. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması Sistemi'ne göre Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birine karşılık gelen 514.000 kişi kıtlıkla karşı karşıya. Öte yandan bu sayının eylül ayı sonuna kadar 641.000'e yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
