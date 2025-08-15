BM, Gazze'de İnsani Kriz Hakkında Uyarıda Bulundu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilerin öldürüldüğü ve yaralandığı yönünde "son derece rahatsız edici" haberlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'de sivillerin insani yardıma ulaşmak için hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Dujarric, "27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yardım bekleyenlerin öldürüldüğü ve yaralandığı yönünde son derece rahatsız edici haberler almaya devam ediyoruz." dedi.

Dujarric, Refah'taki Kızılhaç sahra hastanesinde tedavi edilen 4 bin 500'den fazla kişinin çoğunun, gıda dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışırken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Gazze Şeridi'ne hızlı, güvenli ve sınırsız bir malzeme akışı sağlanmazsa, zaten kötü olan durumun daha da kötüleşebileceği konusunda bir kez daha uyardığımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Gazze'de son 5 aydır yemek pişirmek için gaz bulunmadığına işaret eden Dujarric, yetersiz beslenme nedeniyle her gün hastaneye kaldırılan çocukların "daha fazlasının" hayatını kaybetmeye başladığını belirtti.

Dujarric, şunları kaydetti:

"Gazze'deki insanların, operasyonların genişlemesinin potansiyel etkisinden ciddi şekilde etkileneceğini tahmin edebiliriz. Nüfusun zorla yerinden edilmesini onaylamayacağımızı yineliyoruz. Kaçan siviller korunmalı ve temel ihtiyaçları karşılanmalı, durum izin verdiğinde gönüllü olarak geri dönebilmelidirler. Kalmayı seçerlerse tehdit edilmemeli veya riske atılmamalıdırlar."