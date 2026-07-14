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Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen İçin İtidal ve Gerilimi Düşürme Çağrısı Yaptı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ortadoğu'daki son durum ve Yemen'de tırmanan gerilim için acil toplantı düzenledi. Çin'in BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sun Lei, Sana Havalimanı çevresindeki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek taraflara sakin ve itidalli olma çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ortadoğu'daki son durumla ilgili acil toplantı düzenledi, 13 Temmuz 2026.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sun Lei, pazartesi günkü toplantıda Yemen'in Sana Uluslararası Havalimanı çevresinde tırmanan gerilimden ciddi endişe duyduklarını belirterek, savaşın yıkıma uğrattığı ülkede gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Sun, Çin'in ilgili tüm taraflara gerilimin daha da tırmanmasını önlemek üzere sakin ve itidalli davranma çağrısında bulunduğunu söyledi. (Fotoğraf: Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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