BM'den Ukrayna'da saldırıların sivil kayıpları artırdığı ve yıkımı genişlettiği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'da Rus ordusu saldırılarının sivil kayıp sayısını artırdığı ve yıkımı genişlettiği uyarısında bulunarak, "Bu savaş uluslararası hukuku baltalamaya, bölgesel barış ve güvenliği aşındırmaya devam ediyor." dedi.

DiCarlo, "Ukrayna'da Barış ve Güvenliği Korumak" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya'nın geçen hafta Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerini hedef alan üç büyük hava saldırısının, zaten endişe verici düzeyde olan sivil kayıpları daha da artırdığını ve yıkımın boyutunu genişlettiğini belirten DiCarlo, bu saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

DiCarlo, "Bu saldırılar, açık bir örüntü gösteriyor, büyük sivil nüfusa sahip kentsel merkezleri hedef aldı ve konutları yok etti veya ağır hasar verdi, bu da orada yaşayan insanlar için yıkıcı sonuçlar doğurdu." diye konuştu.

Ukrayna'nın da Rusya içindeki petrol, sanayi ve askeri altyapıya yönelik insansız hava aracı saldırılarına devam ettiğine işaret eden DiCarlo, nerede olursa olsun sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırının, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

DiCarlo, "Ukrayna'daki savaş dört yılı aşkın süredir milyonlarca insanın hayatını alt üst etti, sayısız aileyi yerinden etti ve binlerce evi ve topluluğu harap etti. Bu savaş, uluslararası hukuku baltalamaya ve bölgesel barış ve güvenliği aşındırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

-"Siyasi çabaların hızı ne olursa olsun, siviller bekleyemez"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Indrika Ratwatte ise Ukrayna'daki saldırılar için "Her geçen gün yeni sivil ölümleri ve yaralanmaları, daha fazla yerinden edilme, elektrik, su, kanalizasyon ve hayatta kalmak için gerekli diğer hizmetlerde yeni aksamalara yol açıyor." dedi.

Ratwatte, çatışmalar yoğunlaştıkça, insani yardımların sivillere güvenli bir şekilde ulaşma fırsatlarının daraldığına dikkat çekerek, Donetsk bölgesinin bazı kısımlarında insani yardım erişiminin aralıklı olarak askıya alındığı bilgisini paylaştı.

İnsani yardım ortaklarının, karşı karşıya kaldıkları risklere rağmen çalışmalarına devam ettiğini belirten Ratwatte, "Genel olarak, insani yardım personelini hedef alan ve varlıklarına zarar veren saldırılar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'den fazla arttı." diye konuştu.

Ratwatte, BM'ye üye devletlere insani yardımlar konusunda nüfuzlarını kullanma çağrısı yaparak, "Siyasi çabaların hızı ne olursa olsun, siviller bekleyemez. İhtiyaçları acil ve giderek artıyor. Şimdi korunmaya ve yardıma ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.