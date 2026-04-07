Trump'ın İran Tehdidine BM'den Yanıt: Savaşların Bile Kuralları Vardır

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sert tehdidinin ardından savaş hukukuna dikkat çekerek, 'Savaşların bile kuralları vardır' ifadelerini kullandı ve sivillerin korunmasına vurgu yaptı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert tehdidinin ardından Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuka vurgu yaparak "Savaşların bile kuralları vardır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik "bütün bir medeniyet bu gece yok olacak" şeklindeki tehdidinin ardından Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacağı yönündeki ifadeleri uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, BM sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda savaş hukukuna işaret etti.

Açıklamada, "Savaşların bile kuralları vardır" ifadesine yer verilerek, Cenevre Sözleşmeleri'nin çatışma durumlarında sivillerin korunmasını ve insani yardımların ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını güvence altına aldığı vurgulandı.

Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kaldı: İşte İsrail basınının olası senaryoları

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi

Yanmış cesetleri kamyonette bulunmuştu! İtiraf geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi

Yanmış cesetleri kamyonette bulunmuştu! İtiraf geldi

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Dev maç öncesi stadın çatısını bile kapattılar

Maçı kazanmak için bunu da yaptılar