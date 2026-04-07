Trump'ın İran Tehdidine BM'den Yanıt: Savaşların Bile Kuralları Vardır

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert tehdidinin ardından Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuka vurgu yaparak "Savaşların bile kuralları vardır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik "bütün bir medeniyet bu gece yok olacak" şeklindeki tehdidinin ardından Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacağı yönündeki ifadeleri uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, BM sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda savaş hukukuna işaret etti.

Açıklamada, "Savaşların bile kuralları vardır" ifadesine yer verilerek, Cenevre Sözleşmeleri'nin çatışma durumlarında sivillerin korunmasını ve insani yardımların ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını güvence altına aldığı vurgulandı.

