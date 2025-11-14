Haberler

BM'den Rusya'nın Kiev'e Saldırısına Sert Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze ve İHA saldırılarını şiddetle kınayarak, sivil hedeflere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik son füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadıklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel duruma dair bir açıklama yaptı.

Dujarric, Rusya'nın Kiev'i füze ve İHA'larla hedef almasının kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), Rusya Federasyonu'nun bugün Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği büyük çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda sivilin de yaralandığını belirten Dujarric, ayrıca Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği'nin de hasar gördüğünü anımsattı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal etmektedir. Bu saldırılar nerede olursa olsun kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın bugün Kiev'e yaptığı füze ve İHA saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına İskender tipi füze isabet etmişti.

Saldırı sonucunda büyükelçilik alanındaki duvarın bir kısmı tamamen yıkılmış, yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü zarar görmüştü.

Bu durum üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine Bakü'nün itiraz notası takdim edilmişti.

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği, 2 Ocak 2024'te ve 28 Ağustos'ta da Rusya'nın saldırıları nedeniyle zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.