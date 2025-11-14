BM'den Rusya'nın Kiev'e Saldırısına Sert Kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik son füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadıklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel duruma dair bir açıklama yaptı.

Dujarric, Rusya'nın Kiev'i füze ve İHA'larla hedef almasının kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), Rusya Federasyonu'nun bugün Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği büyük çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda sivilin de yaralandığını belirten Dujarric, ayrıca Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği'nin de hasar gördüğünü anımsattı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal etmektedir. Bu saldırılar nerede olursa olsun kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın bugün Kiev'e yaptığı füze ve İHA saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına İskender tipi füze isabet etmişti.

Saldırı sonucunda büyükelçilik alanındaki duvarın bir kısmı tamamen yıkılmış, yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü zarar görmüştü.

Bu durum üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine Bakü'nün itiraz notası takdim edilmişti.

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği, 2 Ocak 2024'te ve 28 Ağustos'ta da Rusya'nın saldırıları nedeniyle zarar görmüştü.