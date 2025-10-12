BM'den Pakistan-Afganistan Sınırındaki Gerilim İçin Umutlu Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Pakistan- Afganistan sınırındaki gerilimin hızla azaltılmasını umut ettiklerini bildirdi.

Grandi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Afganistan- Pakistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Afganistan- Pakistan sınırında yeni gerginlikler ve çatışmalar yaşanmasının, onlarca yıldır kırılgan bir sınır, çatışma alanı, zorla yerinden edilme ve insani krizlerle dolu bir bölge olduğu için olumlu bir sonuç getiremeyeceğini belirten Grandi, "Çatışmalardan etkilenenler ve bölgesel istikrar için gerilimin hızla düşürülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

-? ?Pakistan- Afganistan sınırında çatışma çıkmıştı

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

Dün gece ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.