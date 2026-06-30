BM'den Lübnan'daki ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan için devam eden ateşkes sürecinin kalıcı barışın temeli haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, AA muhabirinin " İsrail'in, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor. Buradan ölüm haberleri gelmeye de devam ediyor. Sizce İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü bu ortamda gerçek bir barış sağlanabilir mi?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Gerçek bir barışın sağlanabileceğini umduklarını belirten Al-Kheetan, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de belirttiği gibi, tüm tarafları ateşkesin kalıcı düşmanlığı sonlandırma ve kalıcı barışın temeli olmasını sağlamaya çağırıyoruz. Uluslararası insancıl hukuk, çatışmanın tüm tarafları tarafından saygı görmeli ve siviller korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 257 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.