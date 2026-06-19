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BM: Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes haberlerini memnuniyetle karşılıyoruz

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Birleşmiş Milletler, Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında varıldığı belirtilen ateşkes haberlerini memnuniyetle karşıladı. BM Sözcüsü Dujarric, taraflara düşmanlıkları sona erdirme ve diyalog çağrısı yaparken, UNIFIL verilerine göre İsrail'in hava sahası ihlalleri ve saldırıları sürüyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında varıldığı belirtilen ateşkes haberlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

ABD medyasında, İsrail ile Hizbullah'ın ateşkes konusunda anlaştığına dair haberlerin farkında olduklarını dile getiren Dujarric, "Bu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığımızı söyleyebilirim." dedi.

Dujarric, taraflara düşmanlıkları sona erdirme, mevcut ateşkes düzenlemelerine saygı gösterme, uzun vadeli güvenlik ve istikrar için tek geçerli yol olan diyaloğu sürdürme çağrısı yaptı.

Öte yandan BM Lübnan Geçici Barış Güçlerinin (UNIFIL) bugün yerel saatle gece yarısından 16.00'ya kadar İsrail güçlerinin Lübnan'ın hava sahasını 49 kez ihlal ettiğini aktardığını belirten Dujarric, ayrıca Lübnan topraklarına yönelik 51 hava saldırısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dujarric, BM Barış Gücü askerlerinin yine aynı saatler arasında 695'i İsrail güçlerine atfedilen toplam 748 roket, havan topu ve ateş açma olayını tespit ettiklerini, ayrıca İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde yoğun askeri hareketlilik gözlemlediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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