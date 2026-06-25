Guterres, cumhurbaşkanı seçimini barışçıl şekilde gerçekleştiren Kolombiya halkını kutladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya'da, cumhurbaşkanı seçimini "barışçıl" bir havada gerçekleştiren ülke halkına takdirlerini sundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, güncel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres), Abelardo de la Espriella'nın seçilmesiyle sonuçlanan cumhurbaşkanı seçiminin barışçıl şekilde gerçekleştirilmesi dolayısıyla Kolombiya halkını takdir etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Guterres'in, Kolombiya'daki seçimlere halkın geniş katılım göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Dujarric, Genel Sekreter'in, sürecin güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlayan yetkililerin "kararlı ve koordineli çabalarını takdirle not ettiğini" aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter, tüm siyasi aktörlerin ülke genelinde güveni daha da pekiştirmek amacıyla birlikte çalışacaklarını ummaktadır." dedi.

BM'nin Kolombiya ile egemenliğine tam saygı temelinde sürdürdüğü köklü ortaklığı teyit eden Dujarric, göreve yeni başlayacak yönetim ve tüm ortaklarla çalışma ve Kolombiyalılar için sürdürülebilir kalkınma ve refahı artırmaya yönelik çabaları desteklemeye devam etme konusundaki "BM'nin kararlılığını" kaydetti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimi

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklanmıştı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığına göre, sandıkların yüzde 99,91'inin açıldığı ve Vatan Savunucuları Hareketi adayı Espriella'nın yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın ise yüzde 48,70 oy aldığı duyurulmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirtmişti.

Petro, "Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimi kazandığı açıklanacak aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.