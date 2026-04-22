BM: İsrail askerinin Lübnan'da İsa heykelini parçalaması şok edici

Birleşmiş Milletler, Lübnan'da İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasını 'şok edici' olarak değerlendirirken, olaya tepki gösteren Hristiyan dünyası büyük bir ses getirdi. İsrail hükümeti, olay sonrası özür dilerken askerler hakkında disiplin işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasını "şok edici" olarak niteledi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin Lübnan'ın güneyinde İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyoz ile parçalamasına Genel Sekreter'in tepkisinin ne olduğu sorusuna Dujarric, "Şok ediciydi. En azından raporlardan askerlere karşı disiplin tedbirlerinin çok hızlı bir şekilde alındığını görmek bizi sevindirdi." diye cevap verdi.

Dujarric, Gazze'de yaklaşık 1000 cami yıkılırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olay üzerine hemen özür dilemesini ve askerlerin hemen cezalandırılmasını ironik bulup bulmadığı sorusunu da, "Paralelliği veya ironiyi, hangi kelimeyi kullanmak isterseniz kullanın, siz kurun. Hangi din olursa olsun dini sembollerin, ibadethanelerin tahrip edilmesi kabul edilemez." şeklinde yanıtladı.

Lübnan'ın güneyindeki bir beldede, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu olay için özür dilerken Hazreti İsa heykelini tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve 30 gün askeri gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalga da çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Ünlü ismi kovdular! Tamı tamına 28 milyon Euro tazminat ödeyecekler