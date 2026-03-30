BM: Filistinli esirleri hedef alan idam yasası acilen yürürlükten kaldırılmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail Meclisi'nde kabul edilen Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasının derhal kaldırılması gerektiğini bildirdi. BM, bu yasayı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasının acilen yürürlükten kaldırılması gerektiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan misyonu, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsrail, Meclis'te bugün kabul edilen ayrımcı idam cezası yasasını derhal yürürlükten kaldırmalı. Çünkü bu yasa, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı." denildi.

BM'nin, her koşulda ölüm cezasına karşı olduğu vurgulanan paylaşımda, bu yeni yasanın uygulanmasının, uluslararası hukukun acımasız, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezaları yasaklayan hükmünü ihlal edeceği kaydedildi.

Paylaşımda, "Öte yandan bu yasa, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'deki Filistinlilere özel olarak uygulanacağı ve bu kişiler genellikle adil olmayan yargılamalar sonucunda mahkum edildikleri için İsrail'in ırk ayrımcılığını ve apartheid yasağını daha da pekiştirecek." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
