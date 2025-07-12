Birleşmiş Milletler: Gazze'de önlenebilir ölümler yaşanıyor

Birleşmiş Milletler: Gazze'de önlenebilir ölümler yaşanıyor
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatını kısıtlamasının ciddi sonuçlar doğurduğunu ve ölümcül koşulların arttığını belirtti. BM Sözcüsü Dujarric, yardım girişinin engellenmesinin Gazze'de önlenebilir ölümleri tetiklediğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatını kısıtlamasının "hayati tehlike" oluşturduğu uyarısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DE ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLER YAŞANIYOR"

Dujarric, İsrail'in engellemelerinin ölümcül sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, "Ateşkesin olmadığı her gün, Gazze'de önlenebilir ölümler yaşanıyor. Çocuklar acı içinde can veriyor, insanlar yardıma ulaşmaya çalışırken vuruluyor." dedi.

Gazze'deki yakıt krizinin de giderek derinleştiğine dikkati çeken Dujarric, "İki gündür yaklaşık 75 bin litre yakıt ulaştırmayı başardık ancak bu miktar günlük hayati operasyonların sürdürülmesi için gerekenin yalnızca küçük kısmı." ifadesini kullandı. Dujarric, mevcut kısıtlamaların derhal kaldırılmaması halinde daha fazla hizmetin duracağını kaydetti.

"BİR GÜNDE 18 YARALI ENKAZ ALTINDA KALDI"

İsrail'in BM ekiplerinin Gazze'nin kuzeyine yakıt götürmesine izin vermediğini belirten Dujarric, perşembe günü Gazze Şehri'nde 18 yaralının enkaz altında kaldığı bir bölgeye erişimi de engellediğini ve bu kişilerin tamamının hayatını kaybettiğini söyledi.

Dujarric, perşembe günü İsrail makamlarıyla koordine edilen 15 insani yardım faaliyetinden yalnızca 6'sının tam olarak gerçekleşebildiği bilgisini paylaşarak, İsrail'in son 130 günü aşkın süredir Gazze'ye hiçbir barınma malzemesinin girişine izin vermediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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