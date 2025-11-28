Haberler

BM'den İsrail Bakanı Ben-Gvir'e Tepki: 'Vahşi Güç Kullanımı Kınanmalı'

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, teslim olan Filistinlilerin infazını desteklemesini kınadı. Laurence, böyle bir güç kullanımının nefret uyandırıcı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak infaz etmesini desteklemesine tepki göstererek, bunun kınanması gerektiğini kaydetti.

Laurence, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak infaz etmesine ilişkin İsrailli bakanın yorumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben-Gvir'in, Cenin'deki olayla ilgili yorumunu duydukların kaydeden Laurence, "Elbette kınanması gerekiyor. Çünkü bu kadar vahşi bir güç kullanımının olduğu herhangi bir durumda bu tepki tam anlamıyla nefret uyandırıcı." dedi.

Laurence, hukukun üstünlüğü, usulüne uygun yargılama ve davaları ele almanın yollarına ilişkin mekanizmaların varlığına dikkati çekerek, "Çözüm, silah çekip ateş etmek değil. Bu kadar basit." diye konuştu.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, teslim olan Filistinlileri öldüren askerlere destek vermişti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Cenin'de bir binadan çıkan ve ellerini kaldırarak teslim olan Filistinlilerin öldürülmesini desteklediğini belirterek, "Askerler kendilerinden bekleneni yaptılar." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusunun Cenin'de 2 Filistinliyi infaz etmesi

İsrail ordusunun Cenin kentinde bir evi kuşattığı ve evden ellerini yukarı kaldırarak çıkan 2 Filistinliyi, yakın mesafeden ateş açarak infaz ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, görüntülerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa (37) olduğunu ve naaşlarının da alıkonulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğrularken açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı"nı ileri sürmüş, saldırının incelendiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
title
