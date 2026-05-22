Haberler

BM: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik işkence haberleri için çok endişeliyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence yapıldığı haberlerinden duyduğu endişeyi bildirdi. Sözcü Dujarric, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda saldırıya uğradıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence" haberleri dolayısıyla "çok endişeli" olduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, uluslararası sularda saldırıya uğradıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine "tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence yapıldığı" yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dujarric, "Bu haberlerden çok endişeliyiz. Her şeyden önce gözaltına alınan kişilerden gelen haberlerden bahsediyorum ancak biliyorsunuz İsrailli bir bakanın yayımladığı videoya bakmak yeterli. Bu video, filodan gözaltına alınan kişilere yapılan aşağılayıcı muameleyi gösteriyor." dedi.

İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerden serbest bırakılmayanların hepsinin bırakılması gerektiğini belirten Dujarric, "Hepsi evlerine gönderilmeli ve bu muameleden sorumlu olanlar hesap vermeli." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlere tutuldukları Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımış, bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri taşıyan THY'ye ait 3 uçak dün İstanbul Havalimanı'na inmiş, bazı aktivistler İsrailli askerlerden gördükleri kötü muamele ve şiddet nedeniyle İstanbul'da tedavi altına alınmıştı.

Filonun organizatörleri, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlere yönelik tecavüz de dahil en az 15 cinsel taciz ve işkence vakasının bildirildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, UFO arşivlerinden yeni bir dosya paketi yayınladı

Gizli dosyalar açıldı! İşte ABD'nin elindeki UFO görüntüleri
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!