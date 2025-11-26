BM'den Gazze'deki Insani Kriz Raporu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin bazı bölgelerinde çatışmaların hala devam ettiğini, bunun sonucunda can kayıpları olurken insani yardım operasyonlarında da aksamalar yaşandığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Dujarric, "İnsani yardım çalışanlarımız, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ve bunun sonucunda can kayıpları olduğunu ve yardım operasyonlarında aksamalar yaşandığını bildiriyor." dedi.

BM ve ortaklarının dün İsrail makamları ile Gazze içinde 8 insani yardım operasyonu için temas ettiklerini belirten Dujarric, ancak bunlardan sadece birinin kolaylaştırıldığını, diğer yedi operasyonun engellendiğini söyledi.

Dujarric, bütün zorluklara rağmen BM ve ortaklarının Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısından 200 palet ilaç ve beş tanker yakıt, Kisufim Sınır Kapısından da ek çadırlar sokmayı başardıklarını belirtti.

AA muhabirinin, Gazze'de etkili olan şiddetli yağmurlarla ilgili ne kadar çadır dağıtıldığı yönündeki sorusuna ise Dujarric, bu hafta başında yağmurlardan önce Han Yunus'taki üç mülteci kampına 500 çadır dağıtıldığını, ayrıca 1300'den fazla haneye 4 binden fazla branda ve battaniye dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Ancak ihtiyaçların büyüklüğü göz önüne alındığında, çok daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 10 gün önce ve en son dün etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti.

Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmişti.