Haberler

BM'den Gazze'deki Ateşkese Dair Endişe Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Gazze'de uygulanan ateşkesin ardından devam eden İsrail saldırıları konusunda endişe duyduklarını belirtti. BM, tüm tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya ve düşmanlıkların yeniden alevlenmesine yol açacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen süren İsrail'in saldırıları konusunda "endişe duymaya devam ettiklerini" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'de "tarafların ateşkesi uygulama taahhütlerini yinelemelerinden cesaret aldıklarını" ve "arabulucuların kararlı çabalarını takdir ettiklerini" belirten Dujarric, "Ancak Gazze'deki tüm şiddet eylemlerinden ve dün meydana geldiği bildirilen saldırılardan endişe duymaya devam ediyoruz." dedi.

Dujarric, açıklamasında İsrail'in adını geçirmezken tüm tarafları, sivillerin korunmasını sağlama taahhütlerini yerine getirmeye, düşmanlıkların yeniden alevlenmesine ve insani yardım operasyonlarının sekteye uğramasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı.

AA muhabirinin, İsrail'in ateşkes ihlallerini takip eden mekanizmada BM'nin olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Dujarric, BM'nin ateşkes izleme mekanizmasının bir parçası olmadığını söyledi.

Dujarric, " Gazze'deki odak noktamız şu anda insani yardımlar. Elbette, çalışmalarımızı yürütürken olaylara tanık oluyoruz ve bunlara karşı çıkıyoruz ancak resmi bir izleme mekanizmasının parçası değiliz. Ateşkes, arabulucuların inisiyatifinde." ifadesini kullandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki duruma da değinen Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) kayıtlarına göre 7-13 Ekim'de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin 71 saldırısının belgelendiğini aktardı.

Dujarric, bu saldırıların yarısının devam eden zeytin hasat sezonuyla ilgili olduğunu ve 27 köyde, hasat yapan Filistinlilere ve ekipmanlarına saldırılar, zeytin ağaçlarına zarar verme ve mahsul hırsızlığı gibi olaylar sonucu can ve mal kaybı yaşandığını bildirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor

Dünyaca ünlü müzede dev soygun! Çaldıkları öyle böyle değil
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.