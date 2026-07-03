Haberler

BM'den işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki ihlaller için "hesap verebilirlik" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm taraflarca işlenen insan hakları ihlalleri için hesap verebilirlik talep etti ve savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki insan hakları ihlali ve suistimaller için "hesap verebilirlik" çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, AA muhabirinin "Gazze'deki soykırım 1000. gününe ulaştı. Yaşananların bir soykırım olduğu BM raporlarında da yer alıyor. Sizce uluslararası toplum İsrail'i durdurma konusunda neden başarısız oldu. Bundan sonra Gazze için ne yapılmalı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Al-Kheetan, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Gazze dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'de tüm taraflarca işlenen, tüm insan hakları ihlalleri ve suistimaller için hesap verebilirlik talep ediyor." ifadesini kullandı.

Türk'ün, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki "savaş ve işgale son verilmesi" çağrısını da paylaşan Al-Kheetan, uluslararası toplumun barış ve insan haklarını sağlamak için harekete geçmesini istediklerinin de altını çizdi.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlatan İsrail ordusu, bugüne dek sivilleri, sivil altyapıyı, okulları, hastaneleri hedef almaktan geri durmadı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın ölüm kaydedildi

Fransa'da aşırı sıcak alarmı: Bir haftada 2 bin fazladan ölüm
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"