BM'den işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki ihlaller için "hesap verebilirlik" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki insan hakları ihlali ve suistimaller için "hesap verebilirlik" çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, AA muhabirinin "Gazze'deki soykırım 1000. gününe ulaştı. Yaşananların bir soykırım olduğu BM raporlarında da yer alıyor. Sizce uluslararası toplum İsrail'i durdurma konusunda neden başarısız oldu. Bundan sonra Gazze için ne yapılmalı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Al-Kheetan, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Gazze dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'de tüm taraflarca işlenen, tüm insan hakları ihlalleri ve suistimaller için hesap verebilirlik talep ediyor." ifadesini kullandı.

Türk'ün, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki "savaş ve işgale son verilmesi" çağrısını da paylaşan Al-Kheetan, uluslararası toplumun barış ve insan haklarını sağlamak için harekete geçmesini istediklerinin de altını çizdi.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlatan İsrail ordusu, bugüne dek sivilleri, sivil altyapıyı, okulları, hastaneleri hedef almaktan geri durmadı.