BM: Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar, sefalete sefalet ekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların sefalete sefalet eklediğini belirterek, taraflara "gerilimi azaltma ve diyalog" çağrısında bulundu.

Türk, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pakistan ile Afganistan arasında geçen hafta çatışmaların yoğunlaşmasından bu yana 24'ü çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere 56 Afgan sivilin öldürüldüğünü kaydeden Türk, 129 kişinin yaralandığını belirtti.

Türk, son çatışmalar sonucunda Afganistan'da yaklaşık 66 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sınırın her iki tarafındaki sivillerin hava saldırılarından, ağır topçu ateşinden, havan topu atışlarından ve silah seslerinden kaçmak zorunda olduklarına işaret eden Türk, "Tüm taraflara çatışmaya son vermelerini ve aşırı zorluk çekenlere yardım etmeye öncelik verme çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Türk, tarafları, uluslararası insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak sivillerin korunmasını sağlamak için etkili önlemler almaya davet etti.

Uluslararası hukukun ihlali iddialarına ilişkin hızlı, kapsamlı ve bağımsız soruşturmalar yürütme ve sonuçlarını kamuoyuna açıklama çağrısında bulunan Türk, "İhlallerden sorumlu olanların uluslararası standartlara uygun olarak hesap vermeleri konusunda ısrarcıyım. Şiddet nedeniyle insani yardım, çaresizce ihtiyaç duyan birçok kişiye ulaşamıyor. Bu, sefaleti katlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, Afganistan nüfusunun neredeyse yarısı olan yaklaşık 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Taraflar arasındaki misilleme ve şiddet döngüsünün, geniş halk kitlelerinin çektiği acıyı daha da derinleştirdiğine işaret eden Türk, "Hem Afganistan'ı hem de Pakistan'ı gerilimi azaltmaya ve karşı karşıya oldukları güvenlik sorunlarını diyalog, müzakere ve karşılıklı işbirliği yoluyla ele almaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" duyurmuştu.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.