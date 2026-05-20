BM: 2025 yılında yaklaşık her 14 dakikada bir sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu, geçen yıl 20 silahlı çatışma alanında yaklaşık her 14 dakikada bir sivilin öldürüldüğünü belirterek, birçok yerde gerçek kayıpların çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Wosornu, "Silahlı çatışmalarda sivillerin korunması" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına bir konuşma yaptı.

"2025 yılında yaklaşık her 14 dakikada bir sivil öldürüldü. Bunlar, BM'nin 20 silahlı çatışma alanında belgeleyebildiği ölümlerden sadece birkaçı" diyen Wosornu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Sudan'da, Ukrayna'da, işgal altındaki Filistin topraklarında ve daha birçok yerde gerçek kayıpların çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Wosornu, çatışma alanlarında sadece sivillerin değil sağlık hizmetlerinin de saldırı altında olduğunu söyleyerek, BM'nin, 2025 yılında 18 çatışmada sağlık hizmetlerine yönelik 1350'den fazla saldırı kaydettiğini açıkladı.

Çatışma alanlarında açlığın da derinleştiğine dikkat çeken Wosornu, "2025 yılında 147 milyon insan, büyük ölçüde silahlı çatışmalar nedeniyle akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı. Gıda, bir savaş silahı haline geldi." dedi.

Wosornu, çatışmaların arttığı bir dünyada kimsenin güvende olmadığını belirterek, "Savaşın kendilerine, ailelerine veya halklarına asla ulaşmayacağına inananlar, tehlikeli bir yanılsama içinde yaşıyorlar. Savaş sınır tanımaz, ayrıcalık tanımaz." diye konuştu.

Çatışmalar konusunda elde uluslararası hukuk ve araçlar olduğuna dikkat çeken Wosornu, sivillerin korunması için sadece endişe değil, kararlılık ve ahlaki netlik gerektiğinin altını çizdi.

"Kasıtlı zulüm tesadüfen olmaz"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ise Orta Doğu'dan Afrika Boynuzu'na çatışmaların siviller üzerindeki acımasız etkisini gördüklerini belirterek, savaşlarda sadece yıkıma değil hukuk ve dilin de yıkımına şahit olduklarını söyledi.

Egger, "Liderler ordularını sınırsızca hareket etmeye yönlendirdiklerinde, düşmanlarını insanlık dışı olarak nitelendirdiklerinde, tüm nüfusları tehdit ettiklerinde, savaş suçlarını kışkırtmaktan daha fazlasını yaparlar, insan olmanın ahlaki temellerini yok etme tehdidinde bulunurlar." dedi.

Çatışmalarda açık ve de gözlerden uzak gözaltı merkezlerinde uluslararası insancıl hukukun ihlallerini gördüklerini belirten Egger, "Kasıtlı zulüm tesadüfen olmaz. Kazara işkence veya kötü muamele diye bir şey yoktur." diye konuştu.

Egger, "Bu, hukukun hiçe sayılmasından doğan eylemleri meşrulaştırmak için tasarlanmış bir sistemin ve Cenevre Sözleşmelerini geri dönülmez bir şekilde yok etmeyi amaçlayan askeri stratejilerin ürünüdür." ifadelerini kullandı.