Haberler

ABD'li milyarder Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, Starlink'e rakip uydu ağı oluşturuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeff Bezos'un havacılık şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'inin Starlink ağına rakip olacak TeraWave adı verilen küresel uydu internet ağı kurmak için 5 bin 408 uydu göndermeyi planlıyor. TeraWave, saniyede 6 terabite kadar veri transferi sağlamayı hedefliyor.

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olabilecek küresel uydu internet ağı kuruyor.

Blue Origin'den yapılan açıklamada, "TeraWave" adı verilen ağı oluşturmak amacıyla 5 bin 408 uydunun uzaya gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, birbiriyle bağlantılı alçak ve orta yörüngede olacak bu uydularla dünya genelinde internete erişim sağlanmasının ve rakip hizmetlerden daha hızlı şekilde daha çok veri taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Uydu internet ağının saniyede 6 terabite (Tbps) kadar indirme ve yükleme hızı sunacağı bilgisi verilen açıklamada, TeraWave uydularının 2027'nin son çeyreğinde fırlatılmaya başlanacağı kaydedildi.

Starlink bireysel müşterilere internet ve telefon hizmetleri sağlarken Blue Origin'in TeraWave uydu ağı, veri merkezlerine, iş yerlerine ve hükümetlere hizmet sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması