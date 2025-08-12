Blinken'den Filistin Devleti Tanıma Eleştirisi

ABD'de 2021 ila Ocak 2025'te Dışişleri Bakanı olarak üstlendiği görev sırasında medyada ve kamuoyunda "Soykırım Bakanı" şeklinde anılan Antony Blinken, son dönemde bazı Batı ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararının "çok hızlı" olduğunu savundu.

Blinken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı yazıda Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanımaya yönelik kararını değerlendirdi.

Kararın ahlaki açıdan doğru olduğunu ve 140'tan fazla ülkenin iki devletli çözümü desteklediği bir dünyada uluslararası toplumun ortak kanısını yansıttığını kabul eden Blinken, öte yandan, bu adımların zamanlamasını eleştirdi.

Blinken, Filistin devletini tanıma konusunda Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın "çok hızlı" davrandığını ve "planlarının işe yaramayacağını" öne sürdü.

Önceliğin " Gazze'deki kıtlığın önlenmesine, esirlerin kurtarılmasına ve çatışmaların bitmesine" verilmesi gerektiğini savunan Blinken, "İki devletli çözüm daha sonra konuşulabilir." ifadesini kullandı.

Görev süresi boyunca İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına sürekli "çok yakın" olduklarını söyleyerek gündemi bununla meşgul eden Blinken, Filistin devletinin tanınma sürecine ilişkin "Başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi şart çünkü kimse, bitmeyen bir süreci kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'i tanıma "şartlara bağlı olmalı"

Blinken, Filistin'i tanımanın bazı şartlar dahilinde olması gerektiğini savunarak "İsrail'in, varlığını reddeden bir Filistin devletini kabul etmesinin beklenemeyeceğini" belirtti.

Görevi sırasında Kongre'ye İsrail'in ABD'ye ait silahları "uluslararası hukuka uygun şekilde" kullandığı yönünde bir rapor sunan ve bu ülkeye silah sevkiyatını sürdürme kararı alan Blinken, Hamas veya diğer askeri yapılanmalar tarafından yönetilecek bir Filistin devletinin kabulünün Tel Aviv yönetimi nezdinde "kabul edilemez" olacağını iddia etti.

Blinken, Filistin devleti bağımsız olduğu takdirde "İsrail'i yok etmeye odaklanmayacağının" anlaşılması için 3 yılın makul bir süre olduğunu savundu.

Öte yandan, Gazze'deki insani krizin derinleştiğine ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sivillere yönelik saldırılarına değinen Blinken, İsrail'e bu sorunlara odaklanma çağrısı yaptı.

"Soykırım Bakanı" Blinken

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, görevdeki süresi boyunca İsrail'e verdiği kesintisiz destek dolayısıyla ülke genelinde protestolarda sert tepkilere maruz kalmıştı.

İsrail'e yıllık 3,5 milyar dolarlık rutin askeri yardıma ek olarak yeni askeri yardımlar için harekete geçen Biden yönetimi, bir yıl içinde bu ülkeye yaklaşık 18 milyar dolarlık askeri yardım göndermişti.

Blinken, görevindeki son konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan bazı muhabirler ve göstericiler tarafından "Soykırım Bakanı" denilerek protesto edilmiş, gazetecilerin polis tarafından zorla salondan çıkarılması ülkede ve uluslararası kamuoyunda yaygın şekilde tepki çekmişti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, şubatta AA'ya verdiği mülakatta, ABD'nin İsrail'in insan hakları ihlallerine yönelik raporları dikkate almadığını belirterek "Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray iç raporları, eski ABD Başkanı Biden ve eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu raporları örtbas ettiğini ve reddettiğini açıkça ortaya koyuyor." demişti.