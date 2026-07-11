Osmaniye'de 7 yaşındaki Harun'un biyonik kulak sevinci

OSMANİYE'de halk arasında biyonik kulak olarak bilinen koklear implant ameliyatı olan 7 yaşındaki Harun Ekinci, 1 yıl sonra tekrar sesleri duymaya başladı.

Doğduğundan bu yana işitme kaybı yaşayan Harun Ekinci'nin her iki kulağında çok ileri derecede sensörinöral (sinirsel tip) işitme kaybı bulunduğu belirlendi. Son 1 yıldır işitme cihazlarından da fayda göremeyen Harun Ekinci'ye Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibi tarafından gerçekleştirilen koklear implant ameliyatı başarıyla tamamlandı. Operasyonun ardından implantın ilk aktivasyonu gerçekleştirildi. Harun'un 1 yıl aradan sonra tekrar ses duyması, ailesi ve sağlık ekibine duygusal anlar yaşattı.

Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Furkan Fatih Şenoğul, amaçlarının vatandaşların başka merkezlere gitmeden kendi illerinde tedavi olabilmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Halk arasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyatın ardından bugün hastamızın ilk kez sesle buluşmasına tanıklık ediyoruz. Bu anlamlı an hem hastamız ve ailesi hem de sağlık ekibimiz için büyük mutluluk ve heyecan kaynağıdır. Güçlü sağlık kadromuz ve teknolojik altyapımızla bu nitelikli sağlık hizmetini daha fazla hastamıza ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sağlık ekibinin seslere tepki veren Harun, söylenenleri başını sallayarak ve gülümseyerek karşılık verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı