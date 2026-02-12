Haberler

Biyogaz tesisinde gaz sızıntısı: 3 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisindeki fermantasyon çukurunda olan arızayı gidermek isterken sızan gazdan yaşamını yitiren Mücahit Sarıdaş (32), Cemal Temiz (54) ve Hakan Küçük (48), toprağa verildi.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisindeki fermantasyon çukurunda olan arızayı gidermek isterken sızan gazdan yaşamını yitiren Mücahit Sarıdaş (32), Cemal Temiz (54) ve Hakan Küçük (48), toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Suluova ilçesindeki Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Tesiste fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için alana giren işçiler dışarı çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan Mücahit Sarıdaş, Cemal Temiz ve Hakan Küçük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan 3 işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İşletme müdürü Mücahit Sarıdaş ile her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Cemal Temiz ve Hakan Küçük için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile işçilerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'GENÇ YAŞTA GİTTİ'

Mücahit Sarıdaş'ın babası Elvan Sarıdaş, "Genç yaşta gitti benim yavrum. Beni alaydın onu bırakaydın. Benim oğlumun çok işi vardı. Benim oğlum çok genç yaşta gitti. Benim oğlum şehit oldu, işinin başında öldü. Ben sana nasıl dayanayım yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından 3 işçi, belediye aile kabristanlığında toprağa verildi.

9 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Gaz sızıntısının neden kaynaklandığı ve olayda ihmal olup olmadığı yönünde geniş çaplı inceleme yürütülürken, polis ekiplerinin teknik personel ve çalışanlardan oluşan 9 kişinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var