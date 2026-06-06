Bitlis'te yaylalar göçerleri ağırlamaya başladı

Bitlis'te yeşeren yaylalar, havanın ısınmasıyla başka illerden gelen göçerleri ağırlamaya başladı.

Mayıs ayının sonlarına doğru binlerce küçükbaş hayvanla yola çıkan göçerler, Bitlis ve ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalara geliyor.

Serin yaylalarda çadırlarını kuran aileler, yaklaşık 5 ay sürülerini burada otlatıyor.

Nemrut Dağı eteklerinde yeşeren yaylalar da Mardin'den gelen göçerleri ağırlamaya başladı.

Göçerlerden Şevket Erkin, her yıl havanın ısınmasıyla sürülerini Bitlis'in yaylalarına getirdiklerini söyledi.

Yaz boyunca hayvanları yaylada otlattıklarını belirten Erkin, şunları kaydetti:

"Midyat'taydık. Orada havaların ısınmasıyla otlar kurudu. Hayvanlarımızı buraya kamyonlarla getirdik. Gün boyu otlatılan hayvanların günde 2 kez süt sağımını yapıyoruz ve elde ettiğimiz sütten peynir yapıyoruz. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Sonbahar aylarına kadar burada kalacağız. Havanın soğumasıyla beraber yeniden memleketimize döneceğiz."