Bitlis Valisi Karakaya, Bitlis Emniyet Müdürü Şensoy'a taziye ziyaretinde bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memurları için İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy'a taziye ziyaretinde bulundu.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Karakaya beraberindeki kurum amirleriyle Şensoy'u ziyaret etti.

Karakaya, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere, emniyet teşkilatına, millete başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyarette Karakaya'ya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve İl Müftüsü Kadir Koçak eşlik etti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
