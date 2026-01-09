Bitlis Valisi Karakaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Karakaya, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Karakaya, "Gazze: Açlık", "Portre", "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" kategorisinde beğendiği 30 fotoğrafı tek tek oyladı.

Yılın Kareleri'nde, hayatın birçok alanında hem güzel hem de acı olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığını belirten Karakaya, AA muhabirlerini tebrik etti.

Karelerin çok etkileyici olduğunu dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Savaşlara ve Gazze'ye ilişkin konularda duygulanmamak mümkün değil. O noktada da oylarımızı kullandık. Bunun dışında ülkemizin başarısı olan teknoloji hamleleri ve savunma sanayisine ilişkin gelişmeleri de oylama imkanı bulduk. Her bir fotoğraf bizi başka alana götürüyor, başka bir düşünceye sevk ediyor. Anadolu Ajansını yürekten tebrik ediyoruz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.