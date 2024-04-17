Üye Girişi
Haberler

Bitlis Valiliği'nin 'İlimizi Tanıyalım' Projesi Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valiliği tarafından hayata geçirilen 'İlimizi Tanıyalım' projesi kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye devam ediyor. Mutki ilçesinden gelen bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi. Öğrencilere valilik makamında kent hakkında bilgi verildikten sonra çeşitli turistik noktalar gezdirildi.

Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım" projesi kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye devam ediyor.

Proje kapsamında Mutki ilçesinin İkizler köyünden bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi.

Valilik makamında misafir edilen öğrencilere kent hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler daha sonra uzman rehberler eşliğinde, çarşı merkezi, Alemdar Köprüsü, Merkez Ulu Camii, Feyzullah Ensari Türbesi ve Seyir Terasını gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Bitlis Valiliği Bitlis Mutki Kültür Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Philadelphia 76ers Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Philadelphia 76ers Mia
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title