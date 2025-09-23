Haberler

Bitlis'te Yoldan Çıkan Cipin Sürücüsü Hafif Yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, E.Y'nin kullandığı cip direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp kaza yaptı. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yoldan çıkan cipin sürücüsü hafif yaralandı.

Gayda köyü yakınlarında E.Y'nin kullandığı 01 GV 105 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
