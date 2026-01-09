Haberler

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valiliği, yoğun kar nedeniyle bazı kara yollarında tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine izin verilmediğini açıkladı. Sürücülerden, yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları istendi.

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde etkisini sürdüren yoğun kardan dolayı bazı tedbirler alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarında tır ve kamyon gibi araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır

Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi!
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı