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Bitlis'te yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu yapılıyor

Bitlis'te yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu yapılıyor
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Bitlis Belediyesi, Mevlana Parkı'nda vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı ve yürüyüş yolu inşa ediyor. Çalışmalar tamamlandığında modern bir yaşam alanı hizmete sunulacak.

Bitlis'te yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ve yürüyüş yapabileceği sosyal yaşam alanlarının inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mevlana Parkı'nda yeni mesire alanı ve yürüyüş yolunun yapımı için çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından modern ve yaşanabilir bir yaşam alanı vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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