Bitlis'te seyir halindeki otomobil yandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tatvan-Ahlat kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 66 ADE 126 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman