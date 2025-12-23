Haberler

Bitlis'te durdurulan 2 araçta 6 kilo skunk ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki araçta toplam 6 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerinin durdurup arama yaptığı 2 araçta, 6 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde 2 araç durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada, araçların farklı bölmelerine gizlenmiş halde 20 parça halinde toplam 6 kilo 100 gram skunk ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
