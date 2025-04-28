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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5.5 Kilo Skunk ve Silahlar Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5.5 Kilo Skunk ve Silahlar Ele Geçirildi
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Bitlis'te yapılan uyuşturucu operasyonunda, iki aracın bagajında köpeklerin altına gizlenmiş 5 kilo 500 gram skunk, bir tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı bulundu. 3 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te iki aracın bagajındaki köpeklerin altına gizlenmiş 5 kilo 500 gram skunk, tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 26 Nisan'da il merkezi ve Tatvan ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramada, araçların bagajındaki 2 köpeğin altına gizlenmiş 5 parça halinde 5 kilo 500 gram skunk, tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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